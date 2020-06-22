Боевики били по украинским позициям на Донбассе из запрещенных минометов – двое бойцов ранены

В минувшие сутки враг совершил обстрел населенного пункта в Донецкой области.

За минувшие сутки, 21 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеской агрессии один украинский боец получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 7 вражеских обстрелов, один украинский защитник ранен.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта в Донецкой области. Для подавления огневых средств оккупантов воины ОС оперативно применили штатное вооружение.

С начала текущих суток вблизи Хутора Вольный боевики трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковского, Орехового и Голубовского. Кроме того, укрепления ВСУ неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что боевики запустили неуправляемые ракеты по жилым домам возле Павлополя.

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