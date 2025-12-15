По словам эксперта, этой зимой мы будем обгонять РФ по количеству ударов дронами по ее территории.

Нынешняя зима будет более холодной и темной в России, чем у нас, но от этого не следует, что она будет легкой в Украине. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Они (россияне - УНИАН) хотели играть в эту игру вдвоем, то посмотрим как российское общество будет реагировать, когда греться придется исключительно в любви к своему вождю", - подчеркнул он.

Дикий рассказал, что с ракетной компонентой для ударов по России у Украины все же ранняя стадия, потому что ракет у нас не много, некоторые только в варианте испытания.

"По дронам мы вышли на масштабируемую индустрию. Здесь уже все перешло из стадии - что-то наше прилетело, ура, к стадии - аналитическая работа над тем сколько сотен за сегодня летело, какой процент россияне смогли перехватить, сколько поражено целей и как этот процент увеличить во время завтрашней атаки, то есть через 24 часа. Мы вышли на масштабируемое производство нескольких видов дальних дронов и сейчас работают над тем, как максимально увеличить их эффективность", - подчеркнул Дикий.

По его словам, по количеству дронов и их эффективности, Украина этой зимой уже перейдет от того, чтобы догоняли и выравнивать, к тому, что будем обгонять.

"Эта зима будет более холодной и темной в России, чем у нас. Но из этого не следует, что у нас она будет легкой", - отметил Дикий.

При этом он добавил, что Силам обороны частично удалось бить по российским предприятиям по сборке дронов, но в России их много и там проходит в основном конечный этап, так как компоненты приходят из Китая.

"Поэтому возможно нам всем, в том числе и Киеву, придется пожить так, как сейчас Одесса, когда на какое-то время может быть отключен свет на несколько дней", - сказал Дикий.

В то же время он отметил, что этой зимой Украина уже будет полностью на равных с Россией по дронам.

"Налаживаем такую же комбинированную комплексную практику применения, а дальше добавляется фактор, что зима в России холоднее", - добавил он.

Украина меняет ход войны

Как сообщал УНИАН, авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Украина создала такие собственные авиационные ударные возможности, которые, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты значительно ограничили ей военную помощь, меняют правила игры.

По его словам, несмотря на политические колебания в Вашингтоне, Украина уже создала такие ударные возможности, которых никто в мире не ожидал. Это, в частности, собственные дальнобойные беспилотники, морские дроны, высокоточные системы, которые работают на сотни километров и меняют правила игры.

