Несмотря на то, что США минимизируют поддержку, Украина сама меняет правила игры, говорит Храпчинский.

Украина создала такие собственные авиационные ударные возможности, которые, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты значительно ограничили ей военную помощь, меняют правила игры. Об этом в интервью изданию Oboz.ua сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он предположил, что следующим шагом со стороны администрации Дональда Трампа может стать дальнейшее ограничение помощи Украине.

"Уже сейчас Соединенные Штаты фактически минимизировали поддержку, значительную часть вооружения для Украины Европа закупает у США по программе PURL, и именно эта программа может быть существенно сокращена. Надо честно признать, что сейчас давление Трампа направлено не только на Украину, но и на саму Европу", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, несмотря на политические колебания в Вашингтоне, "Украина уже создала такие ударные возможности, которых никто в мире не ожидал". Это, в частности, собственные дальнобойные беспилотники, морские дроны, высокоточные системы, которые "работают на сотни километров и меняют правила игры".

"Это особенно контрастирует с тем фактом, что в 1990-х годах у нас забрали ядерный арсенал, стратегическую авиацию, крылатые ракеты воздушного базирования и ключевые технологии, фактически лишив нас стратегии сдерживания", - пояснил Храпчинский.

Он добавил, что сегодня Украина демонстрирует свою способность "восстановить и даже переосмыслить собственный потенциал - создав новый класс высокоточного оружия, которое сдерживает Россию и одновременно вызывает определенное беспокойство в мире, потому что это уже другой уровень автономных ударных систем".

Украинские дроны

Ранее УНИАН рассказывал, как украинские наземные дроны штурмуют россиян. Командир взвода логистически-эвакуационных беспилотных наземных комплексов 100 ОМБр Сергей Чуриков поделился подробностями операции, в результате которой было взорвано укрытие, где скрывался враг. По его словам, сделали это с помощью наземного роботизированного комплекса, к которому прицепили трофейный КАБ. Дрон доехал на место ночью, а когда начало светать и пилот уже видел ситуацию, "он сделал последний бросок" и взорвал укрытие.

Также заместитель командира танкового батальона из состава 33-й отдельной механизированной бригады рассказывал, что наземные дроны уже тянут на себе логистику, теперь их учат ходить в штурм. Это нужно, по его словам, чтобы противника уничтожать на поле боя без применения пехотинцев

В то же время, несмотря на популярность, наземные дроны в Украине выполняют менее 1% от общего количества миссий, сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. А т беспилотные летательные аппараты обеспечивают около 60% всех ударов по вражеским целям. Только в ноябре украинские БпЛА выполнили более 304 тысяч миссий, поразив или уничтожив около 81 500 целей.

