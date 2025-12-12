Похолодання до -4°C не вплине на стан енергосистеми.

Украинцы будут проходить зиму в нынешнем режиме отключений света - две-четыре очереди. Многодневного блэкаута в Киеве и области не будет.

Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

"Блэкаута в Киеве и области на недели не произойдет. Мы будем проходить в том же режиме, как сейчас, - две-четыре очереди в течение зимы. Причем протяженность отключений будет увеличиваться в период сразу после массированной атаки, а затем постепенно восстанавливаться", - сказал он.

Что касается влияния погодных условий на ухудшение ситуации с энергоснабжением, Омельченко отметил, что похолодание до -3°C/-4°C, которое ожидается в эти выходные ночью, незначительный фактор, который не будет влиять на состояние энергосистемы.

"Наиболее весомый фактор (влияния на энергосистему, - УНИАН) - сетевые ограничения, которые сейчас серьезные, поскольку трудно передать с атомных станций электрическую энергию для Киева и области, и также ограничения генерации. У нас разбито очень много генерации - тепловой, гидрогенерации, а сам по себе Киев может обеспечить себя только электроэнергией на 20-25%", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что никто намеренно не ограничивает в поставках электричества восточные регионы, Киев или Одессу.

"Основной враг у нас Россия, которая реализует план, который предусматривает, чтобы на востоке и юге, в Киеве не было электроэнергии, а Запад Украины их интересует гораздо меньше", - отметил Омельченко.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что масштабные обстрелы российскими оккупантами Украины 6 декабря повлияли на сеть и внешнее электроснабжение трех действующих атомных электростанций (АЭС), что побудило их уменьшить мощность нескольких реакторов.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, в Киеве отключения света более длительные, чем на Западе Украины, потому что столица зависит от электроэнергии с Ровенской и Хмельницкой АЭС, которую невозможно передать из-за повреждения ключевой подстанции.

