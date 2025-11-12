Руины Покровска обнажили истинное лицо войны Путина, - WSJ

Жестокие бои за Покровск обнажили, что для Владимира Путина война с Украиной - не о территориях, а об имперских амбициях.

Когда в Покровске российских военных стало больше, чем украинских защитников, город уже лежал в руинах, а тела людей лежали вдоль улиц. Эта жестокая битва демонстрирует истинную цель Кремля - не просто захват Донбасса, а восстановление влияния России на Украину и возвращение Москве статуса великой державы, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, который призвал стороны "прекратить убийства" и попытался искать компромисс по территориям, мирная инициатива Белого дома буксует. Как отмечают аналитики, Путин не торгуется территориями, а воюет за историю, символы и "восстановление Российской империи".

"Трамп пытается решить проблему, но Путин консультируется с Петром Великим, Иваном Грозным и Екатериной Великой относительно своего видения", - иронично заметил Уильям Кортни, старший научный сотрудник Rand и бывший посол США. "Он мыслит имперскими категориями".

"Украина - не просто соседняя страна"

Еще до полномасштабного вторжения Путин опубликовал эссе, в котором утверждал, что украинцы и русские - "один народ", а сама Украина - "творение Ленина". Накануне вторжения он повторил это в обращении:

"Украина для нас не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории".

Для российского лидера, пережившего распад СССР как "величайшую геополитическую катастрофу XX века", война - попытка переписать историю и вернуть России роль равной Америке силы.

"Путин ведет эту войну, чтобы отменить результаты Холодной войны и вернуть России ее статус великой державы", - пояснил военный аналитик Руслан Пухов.

Иллюзия "сверхдержав"

После встречи Трампа и Путина на Аляске российские СМИ представляли саммит как символ равенства между двумя сверхдержавами. Для Кремля, говорят эксперты, настоящий успех - не мир, а признание России как силы, диктующей условия другим.

Несмотря на это, переговоры по Донбассу провалились. Москва требовала ограничения численности украинской армии, а Киев - гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский предостерег Трампа, что Путин не остановится на Донбассе:

"Зачем Путину административные границы Донбасса? Ему безразлично на Донбасс. Но кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет?"

Санкции, соблазны и ядерные угрозы

Кремль, по данным журналистов, пытался повлиять на окружение Трампа, предлагая деловые интересы и возможность снять часть санкций. В то же время переговоры все больше заходят в тупик - и перерастают в риторическое ядерное противостояние.

После того как Москва продемонстрировала 15-часовое испытание крылатой ракеты с ядерным зарядом, Трамп публично ответил: "Вы должны прекратить войну. Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас продолжается уже четвертый год".

Покровск - главные новости

Как сообщал УНИАН, российские военные под прикрытием тумана въезжают якобы в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Опубликованные кадры усилили опасения, что важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани падения.

По словам военных, попытки украинских спецподразделений зачистить город были запоздалыми и не повлияли на ситуацию.

Россия на год отстала от графика захвата Покровска. Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска. Беспилотники РФ активно блокируют украинские линии снабжения. Приближается решающая зима.

