Он обратил внимание на информацию, что якобы россияне на "бумаге" планируют атаковать Украину 500 "шахедами" за ночь.

Данные о планах России выпускать ежедневно 500 ударных дронов типа "шахед" выглядят как фантазии.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сказал в эфире "Фабрики новостей". Он обратил внимание на информацию, что якобы россияне на "бумаге" имеют планы атаковать Украину 500 "шахедами" за ночь.

"Судя по балансу, что произведено, что применено - они производят на уровне 85-90. То есть, увеличение количества за этот год в пять раз, выглядит более фантазийным, чем надежным фактом", - отметил Криволап.

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Также он добавил, что пару месяцев назад эффективность применения "шахедов" составляла до 7%. Сейчас, по его данным, даже в самых сложных случаях украинским защитникам удается сбивать 88-89% дронов-камикадзе, которые запускает Россия.

"Это говорит, что мы способны защищаться, но нам надо улучшать, усиливать, менять отработки по этим целям. Должно быть задействовано больше авиации... Нужно улучшать средства радиолокационного обнаружения. Потому что, одна из основных задача - это обнаружение, а затем - целеуказание и поражение", - добавил Криволап.

Атаки "шахедов"

В начале марта заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что по подсчетам российского командования, в случае выполнения их планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов.

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