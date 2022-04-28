В результате авиаудара, нанесенного оккупантами по Нью-Йорку на Донетчине, погибло трое гражданских.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Трое погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку", - отметил он.

По словам Кириленко, российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы.

Повреждены по меньшей мере 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

"Снова и снова россияне бьют по гражданским - они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее в США заявили, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области.