На Донетчине рашисты убили детей 9 и 13 лет. По факту смерти мальчика и девочки возбуждены уголовные дела.
Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что 25 апреля 2022 года во время обстрела вражеской армией жилых домов в г. Лиман Краматорского района получили тяжелые травмы 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Для оказания квалифицированной медицинской помощи детей пытались перевезти на автомобилях скорой и санавиацией в больницы как можно дальше от боевых действий, но спасти их не удалось.
С 24 февраля в Донецкой области погибло 39 детей, ранено - 68.
Как сообщал УНИАН, российские военные с начала широкомасштабного вторжения в Украину убили 217 украинских детей еще более 390 детей получили ранения.
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