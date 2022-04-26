Дети умерли от тяжелых ранений, полученных накануне во время обстрела вражеской армией жилых домов в г. Лиман.

На Донетчине рашисты убили детей 9 и 13 лет. По факту смерти мальчика и девочки возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 25 апреля 2022 года во время обстрела вражеской армией жилых домов в г. Лиман Краматорского района получили тяжелые травмы 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи детей пытались перевезти на автомобилях скорой и санавиацией в больницы как можно дальше от боевых действий, но спасти их не удалось.

С 24 февраля в Донецкой области погибло 39 детей, ранено - 68.

Как сообщал УНИАН, российские военные с начала широкомасштабного вторжения в Украину убили 217 украинских детей еще более 390 детей получили ранения.

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