РФ атаковала Днепр: повреждены многоэтажки, есть много раненых

В результате вражеской атаки на Днепр сегодня днем повреждены два многоэтажных дома, известно о как минимум 11 раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Россияне снова нанесли удар по Днепру. Предварительно, повреждены два многоэтажных дома. Возник пожар", – проинформировал он.

Сначала о сообщал, что в результате вражеской атаки ранены пять человек.

"Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил Ганжа.

На фото, опубликованных чиновником, видно, что повреждения получили четырехэтажный дом и высотка.

Позже Ганжа сообщил, что количество раненых возросло до 11. Среди них – 13-летний мальчик.

"Он госпитализирован. Как и семеро взрослых. Все в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших – на амбулаторном лечении", – добавил глава ОГА.

Другие атаки на Днепр

В ночь с 17 на 18 мая россияне нанесли удар по Днепру с помощью БПЛА и ракет. Попадание было зафиксировано в жилом квартале. В результате атаки произошло несколько пожаров, в частности, на крыше 24-этажного дома.

Сообщалось о по меньшей мере 18 пострадавших в результате атаки, среди них – двое детей.

Кроме того, россияне атаковали Днепр беспилотниками 30 апреля. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Также был уничтожен автобус и два легковых автомобиля, еще 8 авто повреждены.

