К тушению пожара пришлось присоединиться военным морякам.

Во время дронового удара, который РФ нанесла 17 ноября по порту в Измаиле Одесской области, пострадало судно под флагом Турции, - капитан проигнорировал указание украинских военных отвести судно от причала. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Следует отметить, что, к сожалению, не все капитаны выполняют указания по безопасности. И когда звучало предупреждение о необходимости покинуть непосредственно причальный фронт, конкретно в этом случае, оно было банально проигнорировано. И не только этим судном, а и двумя другими, которые тоже пострадали во время этого удара. Остальные суда выполнили наши указания. Отошли и никаких повреждений не получили", - отметил представитель ВМС Украины.

Он добавил, что военным морякам пришлось присоединиться к тушению пожара. Как пояснил Плетенчук, ВМС участвует в таких мероприятиях и в этом случае такая помощь стала решающей, потому что мощности пожаротушения на воде у Военно-морских сил больше, чем у других структур.

Видео дня

Уже даже после этого, добавил Плетенчук, аварийно-спасательная служба была вынуждена проводить другие соответствующие действия для того, чтобы это судно обезопасить от возможных негативных последствий.

Военный также объяснил, удалось ли спасти судно:

"Это гражданская отрасль, но могу отметить, что утонуть ему никто не дал. И это очень важно, потому что это - работа порта, причальный фронт и все это, конечно, составляющие украинской экономики. Относительно этого инцидента - для РФ не имеет значения, какая третья сторона может быть втянута в этот спровоцированный россиянами конфликт".

Он пояснил, что территория любого судна подпадает под юрисдикцию флага, под которым оно ходит. То есть, судно, вспыхнувшее в Измаиле из-за атаки РФ, по сути является территорией Турции. Однако, добавил военный, россиян это не остановило в их желании нанести как можно больше вреда Украине.

Атака по Одесской области - что известно

Напомним, в ночь на 17 ноября РФ нанесла массированный дроновой удар по портовой и энергетической инфраструктуре юга Одесской области, в частности по Измаильскому району. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов, возникли возгорания.

Впоследствии стало известно, что в Румынии эвакуируют людей из приграничного населённого пункта из-за этой дроновой атаки. По данным Euronews, произошло возгорание турецкого судна, загруженного сжиженным газом. И была вероятность, что пострадает румынский поселок Плауру, расположенный недалеко от украинской границы.

Генеральный директорат морских дел правительства Турции сообщил, что экипаж судна эвакуирован, а танкер был поражен во время маневра эвакуации в порту Измаил и загорелся.

В то же время госпредприятие "Администрация морских портов Украины" заявило, что после ночной атаки на Измаильский морской порт произошло возгорание оборудования для перекачки газа, расположенного на борту судна.

Вас также могут заинтересовать новости: