СМИ узнали, сможет ли Плотницкий удержаться на "посту" главаря "ЛНР"

На протяжении последних трех лет одобренный Москвой Игорь Плотницкий, главарь луганских террористов, пытался подчинить себе территории "ЛНР".

Однако на деле он управлял и окормлялся только внутри самого Луганска. В то время как, например, в Алчевске, формально входящем в "ЛНР", заправлял боевик Мозговой, в Стаханове — террорист Дремов, в Первомайске главенствовали "казаки", а обосновавшийся в Красном Луче новочеркасский "атаман" Козицын и вовсе провозгласил "Казацкую народную республику", - говорится в расследовании журналиста Павла Каныгина для "Новой газеты".

Отмечается, что добиться зыбкого единоначалия в "ЛНР" удалось лишь к началу этого года: большая часть самоназванных главарей была изгнана или ликвидирована в 2016 году.

"Главное преимущество Донецка в сравнении с Луганском: монополией на внутренний беспредел в "ДНР" успешно владеет лишь одна силовая группировка. Местная вертикаль под началом Александра Захарченко и его зама Александра Тимофеева по кличке "Ташкент" куда эффективнее осваивает выделенные бюджеты, отчитываясь перед Москвой о строительстве дорог, ремонте домов и школ. Легитимность Захарченко не оспаривается никем из числа местных более мелких лидеров. А все финансовые потоки и деятельность оставшихся предприятий принудительно замкнуты на его зама Тимофеева", - рассказывает журналист.

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Поэтому, подчеркнул Каныгин, именно Захарченко вместе с "кошельком" нынешних донецких "Ташкентом" можно назвать основными выгодоприобретателями переворота в "ЛНР".

Отмечается, что развивавшийся уже несколько недель конфликт между "главой МВД "ЛНР" Корнетом, дружественным донецким группам, и Плотницким демонстрирует и Москве, и местному населению, что Плотницкий не контролирует ситуацию.

"Перед Москвой снова встает вопрос об объединении двух территорий либо о назначении в Луганск нового наместника из клана победителей — то есть донецких. Донецкие могут предвкушать дивиденды — в случае окончательного поглощения "ЛНР" в их оперативном управлении окажутся территории с населением 1,5 миллиона человек и соответствующие бюджеты", - говорится в материале.

Каныгин допускает, что компромиссным вариантом для сторон может быть сохранение Плотницкого как номинального главаря "ЛНР", однако с потерей им реального контроля над территориями и финансами.

"Москва может выбрать такую конструкцию из опасений в срыве Минского перемирия, подписантом которого является глава "ЛНР", - подытожил журналист.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницьким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

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Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокированны учреждения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.