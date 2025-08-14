Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Дия".

Кабинет Министров разрешил бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, осуществляющих деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Дия" государственным органом, который признал предприятие критически важным, на основании обращения областных военных администраций, по месту фактической деятельности предприятия.

В ведомстве отметили, что введенные изменения будут способствовать устойчивому функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест, а следовательно непрерывное выполнение предприятиями задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов.

Порядок бронирования:

предприятие должно быть включено в перечень критически важных по представлению уполномоченного органа;

заявления и сообщения подаются исключительно в электронном виде через портал "Дия";

формирование и представление списков к бронированию осуществляет предприятие самостоятельно.

Бронирование от мобилизации Украины - последние новости

2 апреля стало известно, что правительство в Украине увеличило возможность бронирования работников критической коммунальной инфраструктуры до 75%.

Позже в Министерстве обороны сообщили, что предусмотрено лишь три исключения, когда забронированные военнообязанные граждане могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

