В списке есть Кролик и Змея.

В четверг, 14 августа 2025 года, шесть представителей китайского Зодиака получат шанс привлечь значительные блага и успех. Этот день относится к категории День Опасности в системе столпа Деревянного Кролика, приходящегося на месяц Деревянной Обезьяны в год Деревянной Змеи. В китайской астрологии День Опасности связан с обостренной интуицией и умением вовремя уловить момент, способный повернуть события в свою пользу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Кролик

Ваша природная интуиция в этот день будет особенно острой. Есть шанс первым заметить возможность, на которую другие даже не обратят внимания - будь то ценная информация или случайно услышанный разговор. Действуйте спокойно и вовремя, и награда окажется долгосрочной: выгодная сделка, эксклюзивное предложение или проект, в который обычно сложно попасть. Главное - довериться первому внутреннему сигналу.

Змея

Энергия дня полностью на вашей стороне. То, что ранее казалось недостижимым, внезапно может сложиться в вашу пользу. Успех проявится не в громких событиях, а в мелочах - в чьем-то теплом отношении, неожиданной поддержке или предложении, которое раньше казалось невозможным. Своевременное "да" способно открыть перед вами новые перспективы.

Обезьяна

Ваш знак окажется в центре перемен. Ситуация, которую вы считали безнадежной, может резко измениться, а ваша реакция - сыграть ключевую роль. Одно слово, письмо или встреча могут привести к улучшению финансового положения или личных дел. Успех нужно ловить быстро - шанс может исчезнуть так же внезапно, как появился.

Лошадь

Ваша решительность идеально сочетается с энергетикой дня. Неожиданное устранение преграды со стороны другого человека откроет перед вами путь, который раньше был закрыт. Обратите внимание на случайные переносы встреч, внезапные звонки и неожиданные разговоры - именно в такие моменты рождаются долгосрочные достижения.

Свинья

Для вас "День Опасности" обернется поддержкой, которую другие могут и не заметить. Это может быть совет, маленькая услуга или негласная помощь, способная привести к финансовому успеху или открытию эксклюзивных дверей. Не упускайте предложенное, даже если не видите всей картины сразу - позже станет ясно, насколько это было важно.

Тигр

В этот день у вас появится смелость действовать там, где другие колеблются. Конкуренция может обернуться в вашу пользу, если вы проявите решимость. Иногда достаточно просто согласиться на предложение или занять вакантное место, пока кто-то другой раздумывает. Ваше преимущество - способность действовать в моменте, а не ждать идеальных условий.

