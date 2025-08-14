Аналитики отмечают, что на рынке достаточно нефти, чтобы заместить российские поставки в Индию.

Цены на нефть 14 августа выросли на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа России, тогда как еще накануне котировки упали до двухмесячного минимума, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24 цента, до 65,87 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 21 цент, до 62,85 доллара за баррель.

13 августа Трамп пригрозил "серьезными последствиями", если Путин не согласится на мир в Украине. Американский лидер не уточнил, как именно накажет РФ, но предупредил об экономических санкциях, если встреча на Аляске в пятницу, 15 августа, окажется безрезультатной.

"Неопределенность в отношении мирных переговоров между США и Россией продолжает увеличивать премию за риск, учитывая, что российские покупатели нефти могут столкнуться с большим экономическим давлением", - говорится в клиентской записке компании Rystad Energy.

Издание напоминает, что ранее американский президент угрожал ввести дополнительные пошлины для покупателей российской нефти и уже объявил о соответствующем решении по Индии. Вместе с тем, руководитель отдела стратегии по сырьевым товарам ING Уоренн Паттерсон считает, что рынок сможет справиться с последствиями введения пошлин против Индии.

Он пояснил, что на рынке есть избыток нефти, а ОПЕК+ имеет возможность увеличить добычу сырья, в случае необходимости.

"Но ситуация усложняется, если мы увидим вторичные пошлины для других ключевых покупателей российской сырой нефти, включая Китай и Турцию", - отметил эксперт.

Поддержало рост цен на нефть и ожидание снижения Федеральной резервной системой США учетной ставки в сентябре.

Принято считать, что снижение ставки ФРС способствует стимулированию экономической активности и, соответственно, росту спроса на нефть.

Сдерживали рост цен увеличение запасов нефти в США за неделю на 3 миллиона баррелей, а также прогноз Международного энергетического агентства о том, что в 2026 году на рынке будет избыток нефти, поскольку добыча нефти будет расти быстрее, чем спрос на сырье.

Цены на нефть и угрозы США России

13 августа цены на нефть продолжили падение на фоне прогноза Международного энергетического агентства о рекордном избытке нефти в 2026 году.

Вместе с тем, США не исключают введения новых санкций против РФ, что, вероятно, повлияет на котировки нефти. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп во время саммита на Аляске объяснит Владимиру Путину, что Вашингтон может как усилить, так и ослабить санкции.

