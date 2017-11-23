В Луганск вошли подразделения российской регулярной армии, главарь "ЛНР" сбежал в Россию - Шкиряк

Главарь луганских террористов Игорь Плотницкий находится в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Три часа назад кортеж из нескольких автомобилей с ближайшим окружением главаря террористической банды "ЛНР" Плотницкого во главе с ним выехал из Луганска в РФ. Вероятно, главный луганский бандит отбыл на "решалки" к своим московским кураторам", - написал он.

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По словам Шкиряка, в Луганск вошли и там дислоцируются подразделения регулярной российской армии в количестве около тысячи военнослужащих, включая со спецназом ГРУ и спецназначения МВД РФ, а также тяжелая техника - танки, БТРы, артиллерийские установки.

"Российские войска взяли под полный контроль ситуацию в городе и следят за развитием событий в конфликте между террористами. Вооруженных противостояний пока не зафиксировано", - добавил Шкиряк.

Также советник главы МВД рассказал, что в Луганске продолжают находиться боевики вооруженной банды "Витязь", личной "гвардии" Захарченко.

Ранее СМИ сообщали, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, "председатель" ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, выехал с территории оккупированного Луганска в Россию.