Путч в "ЛНР": появилось видео из Луганска, где вооруженные боевики штурмом взяли здание "прокуратуры"

15:00, 22 ноября 2017
Война
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В кадрах - вооруженные люди возле здания "прокуратуры" в оккупированном Луганске.

Опубликовано видео из оккупированного Луганска, где произошел захват "прокуратуры "ЛНР".

На видеозаписи видно, как из здания выходят гражданские, а его вход держит под прицелом автоматчик. Также в кадрах появляются люди с оружием, которые оцепили квартал вокруг "прокуратуры".

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Как сообщала "Новая газета", "МВД "ЛНР" и "спецназ "ДНР" "Витязь" штурмовали "генеральную прокуратуру "ЛНР" совместно, были арестованы все ее сотрудники.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.

Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию, однако он эту информацию опровергает. В Кремле конфликт не комментируют.

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Теги: #ситуация в лнр#штурм прокуратуры в ЛНР#вооруженные люди в ЛНР