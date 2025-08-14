Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 14 августа, подорожал на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 августа, также остался неизменным - 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 14 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 57 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек - до 41,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,20 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 18 копеек и составляет 48,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,22 гривни за евро.

