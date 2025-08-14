Певица назвала сумму месячных расходов.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась, сколько ей нужно денег для комфортной жизни в Киеве. Звезда назвала свою ежемесячную сумму расходов.

В комментарии блогерке Ангелине Пинчук артистка призналась, что тратит примерно 30-40 тысяч гривень на личные нужды. Однако, вместе с тем она добавила, что не учитывает в эту сумму расходы на бизнес, ведь на его развитие действительно необходимо вкладывать большие средства.

"Ну, на 20 тысяч тяжело, но можно прожить. 30-40 - уже нормально... На мои базовые потребности сейчас, думаю, те же 30-40 тысяч я трачу. А на нужды бизнеса, я думаю там огромные суммы", - заявила Могилевская.

Также певица поделилась, что имела опыт жизни с гораздо более скромными расходами и ей это нравилось. Когда Наталья жила в Индии, она не разбрасывалась деньгами и могла спокойно прожить месяц на 100 долларов. Этот этап жизни звезда называет одним из самых счастливых.

"Наталья Могилевская тратила в своей жизни разные деньги. Я жила в Ашраме, в Индии 3 года почти... На жизнь я тратила 100-150 долларов в месяц. Это была моя лучшая жизнь, я была самой счастливой", - призналась артистка.

Напомним, что недавно Наталья Могилевская отпраздновала свое 50-летие. С юбилеем певицу поздравили коллеги по шоубизу.

