Импровизированная защита позволяет дешево и эффективно защитить технику от вражеских дронов.

Во время российско-украинской войны военным и инженерам приходится экспериментировать с защитой военной техники, чтобы адаптировать ее под реальные условия боевых действий. Некоторая техника и вовсе выглядит как постапокалиптические автомобили из фильмов "Безумный Макс", пишет Business Insider.

Отмечается, что 11 августа был сделан снимок импровизированной защиты украинского Humvee в Константиновке. Транспортное средство было окружено большой металлической клеткой, сеткой и палками, торчащими сверху и по бокам.

В издании объяснили, что такая необычная модернизация военной техники вызвана необходимостью защитить ее от атак вражеских беспилотников, которые являются главным оружием на поле боя. Бронирование не стандартизировано, из-за чего солдаты и инженеры обеих сторон войны часто используют подход "сделай сам".

Часто подобные модернизации приводят к тому, что практически невозможно определить, что это за транспортное средство. Например, в июле на фронте заметили российский танк, защищенный большой клеткой, значительным количеством сеток и некоторыми другими материалами.

В DeepState сообщали, что этот "танк-чудовище" бойцы 28 ОМБр уничтожили с помощью около шести десятков FPV-дронов. Проблема заключалась в том, что найти слабое место было не так и просто.

В издании напомнили, что такие импровизированные бронированные конструкции начали появляться на поле боя в 2023 году. Именно тогда дроны стали серьезной проблемой.

Более того, так называемые защитные клетки часто различается по внешнему виду и общей эффективности. Сначала она наблюдалась только на танках и боевых бронированных машинах, но теперь распространилась на целый ряд боевых систем.

В издании подчеркнули, что защитные клетки могут защитить технику от некоторых противотанковых вооружений и FPV-дронов. На них обратили внимание даже оборонные компании, которые стали оснащать ними некоторые свои боевые системы.

Россия стремительно теряет танки Т-62 - что известно

Ранее военный аналитик Ричард Верекер, ссылаясь на данные с ресурса Warspotting.net, сообщил, что на фоне общего уменьшения потерь бронетехники, россияне начали чаще терять танки Т-62. Согласно анализу, в период с марта по июль 2025 года потери этого танка выросли в 2,5 раза.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла не менее 3545 танков. Больше всего - Т-72 (1529 единиц).

