В Австралии обнаружили останки предка современных китов возрастом 25 миллионов лет. Ученые описали новый вид как "обманчиво милый, но определенно не безобидный", пишет The Guardian.
Отмечается, что останки древнего кита обнаружили в окаменелости на побережье Виктории. В своем исследовании ученые поделились, что этот вид получил название Janjucetus dullardi.
По словам старшего куратора палеонтологии позвоночных в Исследовательском институте Музеев Виктории Эриха Фицджеральда, этот вид был чрезвычайно необычным существом. Janjucetus dullardi был размером с дельфина и имел острые как бритва зубы.
Исследователи рассказали, что у этого вида был крепкий череп и глаза размером с теннисный мяч. Они отметили, что короткая морда с глубоко посаженными зубами помогала этим китам захватывать и разрывать свою добычу.
"Это был действительно грозный кит, с которым я лично не хотел бы встретиться в воде", - сказал Фицджеральд.
Ученые предположили, что взрослая особь этого вида достигала в длину около 3 метров. Останки принадлежали молодой особи, о чем говорят широко открытые корневые каналы и едва изношенные зубы.
Janjucetus dullardi жил в олигоцене, примерно в середине периода между появлением динозавров и их вымиранием. Это был четвертый известный вид из группы, известной как маммалодонтиды.
В издании добавили, что останки Janjucetus dullardi обнаружил в 2019 году директор местной школы Росс Дуллард во время прогулки по пляжу недалеко от Джан Джука на побережье Виктории. Он передал окаменелость в музей для дальнейшего изучения.
Ученые открыли новый вид рептилии, которая жила около 183 миллионов лет назад
Ранее палеонтологи идентифицировали новый вид доисторической морской рептилии, останки которой были найдены в 1978 году в карьере Хольцмаден на юго-западе Германии. Этот вид назвали Plesionectes longicollum.
Известно, что эта морская рептилия жила около 183 миллионов лет назад. Также Plesionectes longicollum выделялся очень длинной шеей с 43 позвонками.