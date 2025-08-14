Janjucetus dullardi жил в олигоцене, примерно в середине периода между появлением динозавров и их вымиранием.

В Австралии обнаружили останки предка современных китов возрастом 25 миллионов лет. Ученые описали новый вид как "обманчиво милый, но определенно не безобидный", пишет The Guardian.

Отмечается, что останки древнего кита обнаружили в окаменелости на побережье Виктории. В своем исследовании ученые поделились, что этот вид получил название Janjucetus dullardi.

По словам старшего куратора палеонтологии позвоночных в Исследовательском институте Музеев Виктории Эриха Фицджеральда, этот вид был чрезвычайно необычным существом. Janjucetus dullardi был размером с дельфина и имел острые как бритва зубы.

Исследователи рассказали, что у этого вида был крепкий череп и глаза размером с теннисный мяч. Они отметили, что короткая морда с глубоко посаженными зубами помогала этим китам захватывать и разрывать свою добычу.

"Это был действительно грозный кит, с которым я лично не хотел бы встретиться в воде", - сказал Фицджеральд.

Ученые предположили, что взрослая особь этого вида достигала в длину около 3 метров. Останки принадлежали молодой особи, о чем говорят широко открытые корневые каналы и едва изношенные зубы.

Janjucetus dullardi жил в олигоцене, примерно в середине периода между появлением динозавров и их вымиранием. Это был четвертый известный вид из группы, известной как маммалодонтиды.

В издании добавили, что останки Janjucetus dullardi обнаружил в 2019 году директор местной школы Росс Дуллард во время прогулки по пляжу недалеко от Джан Джука на побережье Виктории. Он передал окаменелость в музей для дальнейшего изучения.

Ученые открыли новый вид рептилии, которая жила около 183 миллионов лет назад

Ранее палеонтологи идентифицировали новый вид доисторической морской рептилии, останки которой были найдены в 1978 году в карьере Хольцмаден на юго-западе Германии. Этот вид назвали Plesionectes longicollum.

Известно, что эта морская рептилия жила около 183 миллионов лет назад. Также Plesionectes longicollum выделялся очень длинной шеей с 43 позвонками.

