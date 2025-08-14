Артистка призналась, что та женщина была для нее очень близким человеком.

Известная украинская певица Камалия рассказала о подруге-предательнице.

В своем Instagram артистка опубликовала пост о женщине, которая была для нее очень близкой, но коварно предала ее.

"Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой - самой близкой! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом - и в Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем - радостью, болью, секретами. А оказалось... Все это время я пригрела змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила", - написала исполнительница и опубликовала фото. Однако точно неизвестно, кто именно эта женщина.

Что произошло - Камалия не отметила, но добавила, что очень тяжело переживает этот инцидент.

"Эту боль невозможно описать. Предательство от "своей" - это когда падает мир. Это когда понимаешь, что враг извне - ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девушки, запомните: самый страшный зверь - это не чужая женщина, а "лучшая подруга". Берегите свое доверие, свое сердце и свою семью. Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она - друг", - подчеркнула Камалия.

