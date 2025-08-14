Этот остров удовлетворит запросы даже самых избалованных туристов. На нем есть отличная еда и выпивка, красивые пейзажи и достопримечательности.

Скопелос, один из островов Греции, знаменит тем, что именно здесь в 2008 году снимался культовый мюзикл группы ABBA "Mamma Mia!" с голливудскими звездами в главных ролях. Но мало кто знает, насколько это выгодное место для отдыха.

Как пишет издание Dailymail, Скопелос часто называют Зеленым островом из-за его пышных, зеленых ландшафтов с соснами и оливковыми деревьями. В воздухе витает аромат сосны и шалфея, и невозможно скрыться от стрекота цикад.

На острове можно увидеть белые домики, местные семьи, устраивающие пикники на пляжах, продавцов фруктов на старых ржавых грузовиках и отличные цены в отелях.

Видео дня

К примеру, отель Aegeon, расположенный на окраине главного поселения – города Скопелос. Окруженный сосновым лесом, этот отель предлагает простые, но комфортабельные номера. При этом во всех номерах есть большие балконы с видом на залив.

Хозяева очень гостеприимны и охотно отвозят гостей в порт и обратно по запросу. К услугам гостей большой бассейн с достаточным количеством мест для отдыха. И, конечно же, цены на номера: от $40 за ночь.

Низкие цены – обычное дело на Скопелосе. В высокий сезон большинство отелей уровня Aegeon можно забронировать примерно за $50 за ночь, а тркхзвкздочные отели с бассейнами – от $80. Туристический сезон здесь длится с мая по октябрь.

Добираться туда просто и недорого. Автобусы на острове ходят часто и стоят недорого. Стоимость билетов начинается от $2,5 за 15-минутную поездку и до $6 за часовую поездку от города Скопелос до Глоссы, где находятся два порта. Кроме того, можно арендовать мотоцикл от $18 в день.

До большинства пляжей легко добраться на автобусе, и на всех есть бесплатные зоны, где не нужно арендовать шезлонг. Милия и Лимнонари были особенно тихими и спокойными, и не пришлось тратить ни евро. Однако даже на самых популярных пляжах, таких как Кастани, шезлонги стоят $18 за целый день.

Интересно посетить часовню Святого Иоанна в Кастри. Чтобы добраться до нее, нужно преодолеть 200 ступенек, высеченных в скале. До этого места можно доехать на машине по ухабистым дорогам, но тем, кто боится за рулем, лучше всего отправиться на лодочную экскурсию. Компания Sporades Queen Cruises предлагает трехчасовую экскурсию, чтобы осмотреть часовню с моря, а также труднодоступные районы северной части острова. Билеты стоят $34.

Эта компания также организует морские прогулки в Национальный морской парк Северных Спорад, крупнейшую охраняемую морскую зону в Европе, где обитает находящийся под угрозой исчезновения средиземноморский тюлень-монах. Эта экскурсия, которая также включает посещение острова Алонисос.

Двухпалубный катер останавливается и на практически заброшенном острове Перистера, где проживает около 30 жителей, а вода здесь одна из самых чистых. Этот семичасовой круиз стоит $47, и бар на борту тоже не грабительский: пиво стоит $2,5.

В окрестностях есть множество отличных пешеходных маршрутов. Популярный маршрут пролегает от города Скопелос до деревни Стафилос и далее к тихому пляжу Веланио. Затем, после купания, можно вернуться пешком или на автобусе.

На Скопелосе более 360 церквей и часовен, а также руины венецианского замка недалеко от порта – все это можно посетить бесплатно.

В старой части города Скопелос одними из лучших мест, где можно поесть и выпить, являются International Cafe, Aktaion Taverna и En Plo Cafe.

Для быстрого перекуса в пекарнях и кафе продают крепкий греческий кофе и выпечку, например, спанакопиту, за $2,5. Не пропустите традиционный сырный пирог Скопелоса, приготовленный на сковороде и поданный с медом.

Коктейли в счастливый час стоят около $9, а традиционные греческие блюда, такие как мусака и сувлаки, обойдутся примерно в $12. Литр хорошего домашнего вина обычно стоит $10.

Ранее УНИАН.Туризм писал о греческом острове для идеального отдыха без туристов. Этот маленький остров находится всего в нескольких минутах езды на пароме от Миконоса.