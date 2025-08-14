Артистка перевела свой известный трек на украинский язык.

Известная украинская певица Наталья Могилевская представила новую украиноязычную версию своей песни "Покохай мене таку", которую впервые спела в 2003 году. В свое время этот трек был настоящим хитом.

Премьера композиции и видеоработы состоялась сегодня, 14 августа. Звезда отметила, что клип решила выпустить к своему юбилею.

"20 лет пою эту песню, а любить себя так и не научилась... Эта песня о том, что настоящая любовь начинается с принятия - когда тебя любят не за что-то, а просто так, какой ты есть. И сегодня эти слова чувствуются еще глубже", - отметила певица.

К слову, в видеоработе Могилевская показалась в нескольких ярких образах и поразила поклонников.

Реакция сети

Поклонники артистки уже высоко оценили видеоработу и новое звучание известного трека:

"Песня просто огонь!"

"Невероятно красиво! Новая версия песни уже нашла свое место в сердце"

"Этот хит на украинском звучит очень классно, такое ощущение, что он всегда был на украинском языке"

"Мурашки по телу. Хорошая песня! Лучше на украинском 100%".

