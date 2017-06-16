"Оккупанты, прочь с моей земли": на оккупированном Донбассе распространили проукраинские листовки (фото)

С 11 по 13 июня украинские активисты распространили на оккупированных территориях Донецкой области, в том числе в Донецке и Луганске, 3 тыс. проукраинских листовок, в которых призывают местных жителей помогать вернуться в Украину.

Об этом сообщили украинские активисты, которые распространили листовки на оккупированных территориях, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты, прочь с моей земли. Здесь вы найдете смерть", - говорится в листовке.

"В период с 11 по 13 июня 2017 в городах Донецк, Горловка, Луганск, Кадиевка, Алчевск и Ровеньки были распространены листовки антироссийского характера тиражом 3 тыс штук. Кроме того, в течение 12-13 июня по случаю "празднования дня РФ" на КПВВ "Майорск" были распространены календари антироссийского характера тиражом 2 тыс. шт", - отмечают активисты.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму в Ялте неизвестные расклеили листовки с угрозами украинским высокопоставленным офицерам, перешедшим на сторону РФ.