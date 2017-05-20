"Украинское подполье": в Крыму расклеили листовки с угрозами офицерам-предателям (фото)

В оккупированном Крыму в Ялте неизвестные расклеили листовки с угрозами украинским высокопоставленным офицерам, перешедшим на сторону РФ. Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза.

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В листовках упоминаются экс-адмирал Денис Березовский, бывший генерал Владимир Тоцкий и Павел Лебедев.

В "посланиях" "Народного движения Крыма" отмечается, что указанных лиц ждет расплата.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.