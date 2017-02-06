Раненый в Авдеевке британский фотограф показал обстрелянный из "Града" дом

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Авдеевская квартира + ударная воронка. Елена (хозяйка квартиры – ред.) умерла за средним окном. Я был в комнате слева. Официальный отчет – 120мм "Град",– написал британец о подробностях обстрела, под который попал.

#avdiika apartment + impact crater. Elena died in middle window. I was in room on left. Official report 120mm GRAD pic.twitter.com/OwHzUQDDM0 — Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 6 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в 23:00 в результате обстрелов были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

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В воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения к Авдеевке.

По данным Минобороны, по состоянию на 6 февраля ситуация на флангах Авдеевки, в частности в районах Каменки и позиций шахта Бутовка, остается крайне неспокойной.

«Как и ранее, оккупанты не оставляют своих агрессивных намерений. Массово применяется тяжелое оружие, которое противник сосредоточил на передовой, а также в своей прифронтовой полосе», - подчеркнул представитель ведомства по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Всего в течение суток на Донецком направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 17 из которых с использованием тяжелого вооружения.