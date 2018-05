Раненый в Авдеевке британский фотограф показал обстрелянный из "Града" дом

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Авдеевская квартира + ударная воронка. Елена (хозяйка квартиры – ред.) умерла за средним окном. Я был в комнате слева. Официальный отчет – 120мм "Град",– написал британец о подробностях обстрела, под который попал.

#avdiika apartment + impact crater. Elena died in middle window. I was in room on left. Official report 120mm GRAD pic.twitter.com/OwHzUQDDM0