Противник сознательно идет на обострение ситуации на Луганском и Мариупольском направлениях - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«В течение последних дней обстановка на Луганском направлении стремительно обостряется. В первую очередь речь идет о Попаснянском и частично Новоайдарском районах», - сказал он.

При этом, по словам спикера, география боевых действий там значительно расширилась.

«Противник вчера массово обстреливал украинские позиции на 40-километровом участке фронта Крымское - Новозвановка, за исключением поселка Золотое. До 2:00 ночи противник применил системы залпового огня «Град». При этом выпустил по нашим позициям 20 реактивных снарядов. После 14:00 боевики открыли огонь из минометов и не прекращали его до позднего вечера. Количество выпущенных минометных снарядов превысило отметку 160. Также оккупанты применяли ствольную артиллерию, в частности, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Что касается провокаций из легкого вооружения, то враг совершал их и днем, и ночью. Таким образом, командование российских оккупационных войск пытается проверить нашу оборону и сознательно идет на обострение обстановки», - подчеркнул Мотузяник.

Вместе с тем, по его словам, личный состав подразделений ВСУ, которые находятся на передовых позициях, «готов к любому развитию ситуации и готов дать решительный ответ преступным действиям противника».

Всего за сутки на Луганском направлении состоялось 23 вражеских обстрела. В частности, 17 – с использованием тяжелого оружия.

На Донецком направлении вчера самая сложная ситуация была в Авдеевской промзоне, где противник организовал три мощных обстрела утром, днем и вечером. Оккупанты массово применяли тяжелое вооружение.

Мотузяник также сообщил, что в Авдеевке вражескими боеприпасами повреждено 6 жилых домов. По предварительной информации, погибших и раненых среди гражданского населения нет.

Также Мотузяник отметил, что на Мариупольском направлении, как и на Луганском, противник сознательно идет на обострение ситуации. «Враг подтянул к линии фронта минометы, танки, пушки. Начал их массово применять. Основные боевые действия, как и раньше, вчера продолжались на участках фронта Красногоровка - Марьинка и Павлополь - Широкино. Больше всего досталось именно Широкино. Противник использует различные образцы тяжелого оружия. Также не прекращается снайперская активность противника», - подчеркнул он, отметив, что на Мариупольском направлении за сутки произошло 32 вражеских обстрела.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, всего боевики за минувшие сутки 63 раза обстреляли позиции сил АТО, погибли двое украинских военнослужащих.