Обострение на Донбассе: боевики упорно наращивают количество обстрелов, ранены трое украинских военных

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке – снайпер.

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На Луганском направлении – из 152-миллиметровой артиллерии – Калиново - Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоолександровке.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов – Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции бойцов АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.