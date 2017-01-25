Боевики несколько часов массово обстреливали позиции АТО в Авдеевской промзоне, выпустили около 30 мин

Российско-оккупационные войска с перерывами на протяжении четырех часов вели массированный огонь по позициям сил АТО в районе промзоны Авдеевки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Донецком направлении наиболее сложная обстановка в Авдеевской промзоне. С перерывами, около 4 часов, оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин», - сказал он.

Читайте такжеРФ может использовать 10-тысячную дивизию для усиления оккупационных сил на Донбассе - Минобороны

Также, по словам Мотузяника, минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском.

"Враг вел огонь прямо из Донецка (поселок шахты имени Абакумова)», - сообщил он.

Кроме того, в течение суток по одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцевом, Новгородском, Каменке.

«Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 8 вражеских обстрелов, в том числе три – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 40 мин», - отметил спикер Минобороны по вопросам АТО.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе.

«Противник резко увеличил количество обстрелов и активно применяет тяжелое вооружение. Особенно тревожная обстановка сложилась между 1-м и 2-м часом, когда противник открыл огонь из пушек и минометов. Впоследствии боевые действия активизировались после 16 часов и продолжались до позднего вечера», - сказал Мотузяник.

Читайте также"Ползучее наступление": военные подошли к Дебальцево и взяли в полукольцо Горловку и Докучаевск - СМИ

Он заметил, что по всему фронту от российской границы до Золотого вчера было тихо. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения. По украинским позициям было выпущено более 30 мин и несколько снарядов.

«На Мариупольском направлении боевики больше всего нарушают режим тишины. Однако тяжелое вооружение не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь - Широкино. Как и раньше, активно стреляют снайперы противника. Большая часть обстрелов со стороны НВФ приходится на темное время суток», - сказал Мотузяник.

Также оккупанты нарушали режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогоригорьевке. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие "подравняли" передовые позиции на Светлодарской дуге, прошагав вперед.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин. "На Светлодарской дуге наша пехота "немножко подровняла" передовые позиции", - говорится в его сообщении.

По словам волонтера, это означает, что где-то линия фронта выровнялась, а где ВСУ снова немного перегнули и "сделали шаг вперед". "И все в рамках Минских договоренностей", - добавил Мисягин.