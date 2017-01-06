Подразделения в зоне АТО готовы к ухудшению погоды, заверяют в Сухопутных войсках

Подразделения Вооруженных сил, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, готовы к ухудшению погодных условий.

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Об этом сегодня сообщил первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота, информирует Министерство обороны.

По его словам, подразделения, которые выполняют задачи на Донбассе, обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий.

«Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева», - сказал первый заместитель командующего Сухопутными войсками.

Он подчеркнул, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и проводились заблаговременно.

«Для тех, кто в окопах, зима всегда является тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, поэтому сейчас любые возникающие проблемы решаются оперативно», - заверил Локота.