Глава Генштаба лишил званий двух военных, "погоревших" на взятке

Об этом сам Муженко сообщил на своей странице в Facebook.

"Завершено служебное расследование по факту вымогательства и получения взятки в размере 6 тыс. грн военнослужащими военной комендатуры г. Волноваха капитаном Машкиным А.А. и старшиной Брудковым К.О", - говорится в его сообщении.

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Отмечается, что после проведения расследования глава Генштаба принял решение о лишении воинских званий упомянутых выше военных.

"Их дальнейшую судьбу определит суд, а ближайшие 60 суток взяточники проведут за решеткой", - подытожил Муженко.