Глава Генштаба лишил званий двух военных, "погоревших" на взятке
09:44, 30 мая 2016Война
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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко лишил воинских званий сотрудников военной комендатуры в Волновахе за получение взятки.
Муженко лишил званий двух военных / Фото УНИАН
Об этом сам Муженко сообщил на своей странице в Facebook.
"Завершено служебное расследование по факту вымогательства и получения взятки в размере 6 тыс. грн военнослужащими военной комендатуры г. Волноваха капитаном Машкиным А.А. и старшиной Брудковым К.О", - говорится в его сообщении.
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Отмечается, что после проведения расследования глава Генштаба принял решение о лишении воинских званий упомянутых выше военных.
"Их дальнейшую судьбу определит суд, а ближайшие 60 суток взяточники проведут за решеткой", - подытожил Муженко.
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