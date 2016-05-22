Боевики осуществили мощные огневые налеты на Авдеевку, затем развернули орудия и ударили в сторону Донецка

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что наиболее опасным участком линии разграничения остаются окраины Авдеевки. Там противник ночью осуществил два мощных огневых налетах с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.

"Несколько снарядов попали в дома местных жителей, в результате чего здания загорелись. Сразу после обстрела наших позиций боевики развернули свои орудия и ударили в сторону Донецка", - сообщает штаб.

Также ночью из пригорода Донецка украинских защитников неподалеку Красногоровки обстреливал вражеский снайпер. А возле Зайцево и Луганского, что на горловско-светлодарской дуге, НВФ совершали вооруженные провокации, применяя стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

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Кроме того, продолжаются обстрелы украинских подразделений и на Мариупольском направлении. По нашим укреплениям в районе Широкино бандиты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и 120-мм минометов.

Осложнилась ситуация и на Луганщине. Под вражеским огнем оказались опорные пункты сил АТО неподалеку Станицы Луганской, Новозвановки и Трехизбенки. Там противник вел огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и зенитной установки.

На протяжении минувших суток зафиксировано пролеты 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Сообщается, что с начала этих суток боевики по меньшей мере 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных практически на всех направлениях.