Штаб АТО: в минувшие сутки боевики активизировались в сумерках

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО состоянию на 6.00 час 21 мая.

Из пригорода временно оккупированного Донецка незаконные вооруженные формирования вновь обстреливали укрепления в районе Авдеевки и Опросного. Там противник использовал стрелковое оружие, гранатометы и 82-мм минометы.

С такого же вооружение бандиты вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины вблизи Зайцевого неподалеку от Горловки.

Больше всего боевики нарушали условия неприменения оружия на Мариупольском направлении. Так, по защитникам Широкиного противник бил из гранатометов и минометов калибра 82 мм. В районе Новотроицкого и Павлополя НЗФ обстреливали наши позиции из зенитных установок и 120-мм минометов. Вблизи Тарамчука вечером опять вел огонь вражеский снайпер.

Читайте такжеВ зоне АТО за сутки один военный погиб и 7 ранены, из них 3 из-за боевых действий

Было неспокойно и на Луганщине. В частности, укрепления сил АТО неподалеку Трехизбенки боевики обстреляли из гранатометов, а в районе Новозванівки открывали огонь из стрелкового оружия.

Противник активизировал разведывательную деятельность. Лишь на протяжении минувших суток зафиксировано 7 пролетов вражеских БПЛА, которые вели разведку на Донецком и Мариупольском направлениях.

С начала этих суток боевики уже минимум 6 раз нарушили перемирие. На Луганщине и вблизи Мариуполя, а именно в районе Широкиного и Трехизбенки, они вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.