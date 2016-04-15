Постпред России при ОБСЕ возмущен перемещением ВСУ по территории Украины

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Традиционно представитель РФ выступил с заявлениями в поддержку российских боевиков. В частности, он заявил, что на Донбассе сохраняется напряженная обстановка. По его словам, "продолжаем фиксировать применение тяжелых вооружений украинскими силовиками, которые не собираются возвращаться на прежние позиции".

"Некоторые коллеги пытаются оспорить ответственность Киева за это обострение, ссылаясь на слова заместителя главы СММ Александра Хуга о том, что не существует "серых" или нейтральных зон. Прозвучало и утверждение, что украинская армия может делать на территории Украины все, что хочет, и занимать любые территории. В этом контексте возникает вопрос, будет ли такой же подход применяться и к звучавшей здесь идее создания демилитаризованных участков на линии соприкосновения? Поясню: является ли такая демилитаризация фактически односторонней, обязательной для отрядов ополчения, но не для Киева?", - сказал Лукашевич.

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"Ряд партнеров стараются убедить себя, что нынешняя киевская власть – это жертва, и поэтому может рассчитывать на снисхождение. Попробуйте убедить в этом жителей Донбасса, против которых два года назад была начата карательная операция. Тех, кого сжигали живьем в Одессе, кого бомбили авиацией в Луганске, тех женщин и детей, которых убивали артиллерией на улицах Славянска, Донецка, Горловки, Луганска, Станицы Луганской, других городов Донбасса. Убеждены, что это у вас не получится, даже если вы предложите тем, кто остались жить в Донбассе, целую корзину печенья", - добавил он.

Лукашевич отметил, что "выгораживание" властей Украины тормозит переговорный процесс и провоцирует эскалацию конфликта.

По его мнению, "единственным ключом к прогрессу по-прежнему остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском по всем направлениям урегулирования".

Лукашевич надеется, что новое правительство Украины "реально возьмется за выполнение Минских договоренностей, откажется от затягивания переговоров и провоцирования напряженности".