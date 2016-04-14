Россия продолжает обострять ситуацию на Донбассе - Минобороны США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер на 9-м Безопасностном форуме в Киеве.

Он обратил внимание, что патрулей ОБСЕ обстреливали снайперы, также применялись ракетные ручные гранатометы, а некоторым наблюдателям угрожали применением оружия. Наблюдателям ограничивали доступ к многим территориям Донбасса.

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Также представитель Минобороны США напомнил, что 8 апреля украинские военные в небе над Донбассом сбили современный беспилотный комплекс "Орлан-10" российского производства .

"Это все приводит к неизбежному выводу, который свидетельствует, что Россия в настоящее время обостряет ситуацию в форме контроля, обостряет ситуацию на Донбассе. Россия имеет там регулярные войска. Она проводит обучение сепаратистов, обеспечивает сепаратистов непосредственно сейчас, в то время, когда мы здесь разговариваем", - заявил Карпентер.

По его словам, РФ не только нарушала основополагающие принципы международного порядка тогда, когда проводила незаконную аннексию Крыма, но и сейчас продолжает нарушать такие фундаментальные принципы как суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ.

"Даже тогда, когда Россия держит свой палец на спусковом крючке, она обвиняет Украину в невыполнении условий Минских соглашений. Сегодня, нет сомнений, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, что мы воспринимаем Минские соглашения от сентября 2014 года и февраля 2015 года как одну и единственную дорожную карту, которая на данный момент является жизнеспособной для решения конфликта", - подчеркнул представитель Минобороны США.

По его убеждению, чтобы продвинуться дальше в решении ситуации на Донбассе, очень важно, чтобы Россия выполнила важнейшие положения этих соглашений.

"Позвольте назвать мне их. Номер один - это режим прекращения огня. Номер два - неограниченный доступ ко всей территории Донбасса, в том числе к украинско-российской границе; и номер три - отвод тяжелого вооружения из конкретных запрещенных зон для его использования с обеих сторон от линии соприкосновения", - отметил Карпентер.

Также он добавил, что поскольку Россия не выполняет положения Минские соглашения, американская политика в отношении санкций остается неизменной - сохранять санкции до тех пор, пока Россия полностью не выполнит данные соглашения, в том числе возвращение Украине контроля над границей на Донбассе.

"В то же время мы продолжим нашу политику по непризнанию оккупации Крыма", - сказал представитель Минобороны США.