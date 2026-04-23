'Глиноликий': вышел первый тизер хоррора о новом злодее из вселенной Бэтмена (видео)

Премьера фильма запланирована на осень 2026 года.

Вышел первый тизер хоррора "Глиноликий" (Clayface). Фильм рассказывает о новом злодее из вселенной Бэтмена и основан на одноименном персонаже из DC Comics.

Главную роль исполнил Том Рис Харрис ("Джентльмены", "Беглец"). Его персонаж – начинающий актер по имени Мэтт Хейген. Он мечтает о карьере, но все меняется в тот момент, когда гангстер изуродует его лицо ножом. Главный герой в отчаянии соглашается на медицинский эксперимент. В результате его тело превращается в глину, и он обретает способность принимать облик любого человека. Это полностью меняет героя, и единственным смыслом его жизни становится жажда мести.

Сценаристом картины выступил Марк Фленаган, который в последнее время работал над экранизациями книг Стивена Кинга. Режиссер – Джеймс Уоткинс, наиболее известный работами в жанре ужасов, в частности фильмами "Женщина в черном" и "Не говори со злом".

Также в фильме снялись Наоми Аки ("Я хочу с кем-нибудь потанцевать", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"), Макс Мингелла ("Рассказ служанки") и Эдди Марсан ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Белоснежка и охотник", "Чистая игра").

Основные съемки фильма начались в августе 2025 года. Премьера картины запланирована на конец октября текущего года.

Лента станет частью первой части киновселенной DCU: "Боги и монстры".

