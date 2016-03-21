Россия отправила на Донбасс юбилейный "гумконвой"

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Отмечается, что из Ногинского спасательного центра в Подмосковье в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной, 50-й по счету, колонны с "гуманитарной помощью" для Донбасса.

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В МЧС России сообщили, что колонна доставит более 1,1 тыс. тонн "гуманитарных грузов". Утверждается, что среди них продукты питания: консервы, мука, сахар, крупы, макаронные изделия, каши, масло, пюре, соки. Колонна также доставит семена сельскохозяйственных культур для весенней посевной кампании.

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои".

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".