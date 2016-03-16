Россия анонсировала отправку юбилейного путинского "гумконвоя" на Донбасс

Об этом сообщил сегодня глава российского МЧС Владимир Пучков, передает ТАСС.

"Готовится очередной гуманитарный конвой, выполняются все процедуры, согласовываем с Комитетом Красного креста. В плане конвой стоит на 24 марта", - сказал он.

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По словам Пучкова, в состав груза «войдут продукты питания и предметы первой необходимости».

"Мы планируем ежемесячно отправлять конвои, в том числе в апреле", - добавил Пучков.

Как сообщал УНИАН, 49-й так называемый «гумконвой» из РФ вторгся на территорию Украины 18 февраля.

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои».

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

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Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».