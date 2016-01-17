Боевики на Донбассе стреляют в общественных местах и разворовывают оружие и имущество - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"15 января командир взвода одного из подразделений, дислоцирующегося в г.Макеевка, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем продолжаются случаи хищения личным составом российских оккупационных войск оружия и имущества с целью собственного обогащения.

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"В одном из мотострелковых полков 1 АК военнослужащий похитил автомат и боеприпасы с целью дальнейшей продажи", - заявили в разведке.

При этом указанный факт был установлен командованием воинской части лишь через две недели после инцидента, что, по мнению ГУР, свидетельствует об отсутствии контроля за подчиненным личным составом со стороны младших командиров.

Ранее начальник пресс-центра штаба Антитеррористической операции Алексей Мазепа заявлял, что среди боевиков начались массовые увольнения и дезертирство из-за уменьшения выплат.