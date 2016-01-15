Среди боевиков проводят зачистки, начались массовые увольнения и дезертирство - штаб

Об этом заявил начальник пресс-центра штаба Антитеррористической операции Алексей Мазепа, передает "112 Украина".

"Ситуация с той стороны, которая поступает к нам от наших разведывательных органов, очень такая неординарная, так как в связи с уменьшением выплаты зарплат боевикам в этом году у них начались массовые увольнения и дезертирство. Также продолжаются зачистки среди руководящего состава НЗФ, их пытаются привести к единому руководству. Также мы фиксируем проведение мероприятий по боевой подготовке в так называемых армейских корпусах", - отметил он.

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По словам Мазепы, ситуация в зоне АТО остается напряженной, ни о каком полном прекращении огня, о котором заявила российская сторона, речи пока не идет. "В настоящее время зафиксировано 13 обстрелов, в основном из стрелкового оружия", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, украинская разведка фиксирует очередные факты гибели российских кадровых военных на Донбассе.