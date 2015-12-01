За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один ранен
12:58, 01 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО результате подрыва грузовика на вражеской мине погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, это произошло на Мариупольском направлении.
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"За минувшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб, еще 1 – был ранен. Это произошло на Мариупольском направлении, вблизи с. Гранитное. Там грузовик сил АТО подорвался на вражеской противотанковой мине", - сообщил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих не было.
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