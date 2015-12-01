За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один ранен

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, это произошло на Мариупольском направлении.

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"За минувшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб, еще 1 – был ранен. Это произошло на Мариупольском направлении, вблизи с. Гранитное. Там грузовик сил АТО подорвался на вражеской противотанковой мине", - сообщил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих не было.