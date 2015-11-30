За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет

13:01, 30 ноября 2015
Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненных среди украинских военнослужащих нет.

Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения антитеррористической операции был ранен один украинский военнослужащий.

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