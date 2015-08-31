Широкино не имеет никакой военной ценности - Муженко

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

"Возможная демилитаризация Широкино приобретает определенный резонанс только потому, что зимнее наступление на этот населенный пункт было больше пиар-акцией, чем военной операцией. Нам это создало больше проблем, чем принесло выгоды. И мы их до сих пор не можем решить. О Широкино почему-то знает весь мир, хотя военной ценности оно не имеет", - сказал он.

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Муженко пояснил, что у украинских сил есть линия обороны на высотах за Широкиним, и контроль над этими высотами позволяет успешно реагировать на угрозы Мариуполю.

Как сообщал УНИАН ранее, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия имеет достаточный потенциал и достаточно обучена для того, чтобы вести как оборонительные, так и наступательные действия.