Муженко: Украинская армия имеет достаточный потенциал для наступательных действий

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал начальник Генерального штаба Виктор Муженко. Он так же выразил удовлетворенность тем, как проходит очередная волна мобилизации.

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"Есть, конечно, определенные проблемы, но мы нашли пути их решения. Пока у нас есть незначительное отставание от графика. Но мы видим перспективу, и те плановые показатели, которые мы для себя определили, будут выполнены", - отметил начальник Генштаба.

Вместе с тем, Виктор Муженко признал существование проблемы уклонения от службы в армии. " Есть такие проблемы, есть и уклонисты. Они и раньше были. Но есть и достаточное количество добровольцев", - отметил он.

При этом начальник Генштаба не назвал количество тех, кто уклоняется, сославшись на то, что волна мобилизации еще не завершилась. "Сейчас не готов сказать, потому что у нас осталось еще время до завершения мобилизации. Пока мы используем в том числе и меры административного характера, а также открываются уголовные производства", - подчеркнул он.

Полный текст интервью Виктора Муженко читайте в выпуске журнала "Новое время" 7 августа.