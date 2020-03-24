Боевики не пропускают на оккупированную территорию Донбасса местных жителей и наблюдателей миссии ОБСЕ

Военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ.

Боевики с 21 марта отказали в пропуске на временно оккупированную территорию Донбасса 29 лицам, в том числе и тем, кто имеет регистрацию на временно неподконтрольной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения на пересечение линии соприкосновения для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим Объединенных сил принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения. С начала ограничительных мер принято 429 таких решений», - говорится в сообщении.

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Однако, начиная с 21 марта, пограничники в КПВВ фиксируют прекращение пророссийскими вооруженными формирования пропуска через линию соприкосновения лиц и транспортных средств.

«Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил были приняты отдельные решения по пропуску, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую «серую зону». За указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди имели в том числе и документы с зарегистрированным местом жительства на временно оккупированной территории», - добавили в ГПСУ.

Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения на временно оккупированную территорию Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, в связи с прекращением пропуска оккупационной властью, не гарантируется.