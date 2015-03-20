Российские инструкторы учат боевиков вести бои в городах - штаб АТО
В штабе АТО отмечают, что боевики осваивают тактику ведения боя в условиях населенного пункта.
Российские инструкторы обучают террористов ведению боев в населенных пунктах и обеспечили их безоткатными пушками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"По данным разведки, незаконные вооруженные формирования проводят усиленные учения с привлечением российских инструкторов. Боевики усваивают тактику ведения боя в условиях города. В частности, отрабатываются действия мобильных групп, усиленных безоткатными пушками, установленными на автомобилях. С этой целью НВФ получили из России полторы сотни 107-мм безоткатных пушек Б-11 ", - сказал Лысенко.
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Он отметил также, что по оперативной информации, противник активно вводит в эксплуатацию проводные каналы связи от штабов к передовым позициям.