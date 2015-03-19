В Донецке партизаны уничтожили очередную порцию военной техники террористов
03:17, 19 марта 2015Война
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Партизанский отряд "Тени" в Донецке уничтожил бензовозы, грузовики и две зенитные установки террористов.
Reuters
Об этом сообщил в Facebook командир отряда Александр Гладкий.
"18 марта группами партизан "Тени" в городе Донецке с 10.00 до 11.00 были нанесены одновременные удары по технике и живой силе противника", – отметил Гладкий.
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По его словам, партизаны уничтожили четыре бензовоза и 18 "Уралов" со снарядами. "КамАзы" не считали, но очень много. Личного состава почти не было", – написал командир "Теней".
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