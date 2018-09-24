Журналисты показали жизнь в оккупированном полуразрушенном Углегорске (фото, видео)

Уничтоженных зданий в Углегорске осталось немало, говорят местные жители.

Журналисты показали, чем живет оккупированный Углегорск через почти четыре года после активных боевых действий и оккупации.

Почти через четыре года улицы Углегорска такие же малолюдные. На местном рынке работают лишь несколько прилавков. Хотя боевики и утверждают, что в городе сейчас живут более восьми тысяч человек, передает "Радио Свобода".

"Преимущественно из-за детей выезжали. Сейчас возвращаются. И дети рождаются, и в школу ходят", – говорит жительница Углегорска.

Но последствия городских боев никуда не исчезли. Уничтоженная обстрелами заправка расположена всего в нескольких сотнях метров от работающей. На центральной улице Некрасова дома с новым шифером и косметическим ремонтом – по-соседству с руинами. Уничтоженных зданий в городе осталось немало, говорят местные жители.

Один из самых известных домов в Углегорске – на той же улице Некрасова. Он выгорел почти полностью во время боев. Так и стоял полуразрушенный несколько лет. Сейчас на его месте – жестяной забор. За ним – поросшая травой стройплощадка. Дом в группировке обещают отстроить.

Покосившееся здание – местный вокзал. Его часы остановились несколько лет назад. На потрепанном расписании – шесть маршрутов: можно доехать до Луганска, Ясиноватой, Иловайска, Горловки и Дебальцево.

"Продукты есть, свет есть, вода есть, но очень все дорого. Такие цены – космические. Племянница приезжала из Новомосковска и говорит: "У нас дешевле". Также у меня сестра в Бурятии живет в Улан-Удэ. Говорит: у них тоже намного дешевле, чем у нас. Потому что нам все привозят", – рассказывает местная жительница.

От углегорского вокзала когда-то брал начало единственный в городе троллейбусный маршрут. Сейчас о нем остались только воспоминания. Зато в городе курсируют маршрутки.

В частном секторе часть домов полностью восстановили. Об обстреле напоминают следы от осколков на заборах и заброшенные дома.

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