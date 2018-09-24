В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта

Снимки ДАП автор сопроводил красноречивым комментарием.

В сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.

Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор. "Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил снимки.

Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.