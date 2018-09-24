В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта
08:10, 24 сентября 2018Война
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Снимки ДАП автор сопроводил красноречивым комментарием.
На снимках можно увидеть разрушенный аэропорт / фото facebook.com/andriy.shor
В сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.
Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор. "Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил снимки.
фото facebook.com/andriy.shor
Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.
18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".
21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
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