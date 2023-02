Фото редкого горного обитателя удалось сделать с помощью фотоловушки.

Яркий снимок "Мир снежного барса" (World of the Snow Leopard) фотографа Саши Фонсеки получил приз зрительских симпатий в рамках ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year, остальных победителей которого объявили еще в октябре 2022 года.

Как пишут оргнизаторы конкурса, фотография была сделана во время трехлетнего проекта с помощью фотоловушки без приманки в Индийских Гималаях. Аккуратно установленная в горах Ладакха на севере Индии, камера Саши запечатлела неуловимого снежного барса в идеальной позе.

Из почти 39 тысяч заявок, полученных из 93 стран мира, жюри отобрало изображение Саши в качестве номинанта на приз зрительских симпатий, после чего решение оставалось за публикой. Неземная красота снежного барса и его окружения покорили публику, ведь изображение получило почти 6000 голосов.

Видео дня

Фонсека рассказывает, что был очарован животными с детства, но фотографировать начал в 2013 году. Сейчас он путешествует в отдаленные места в надежде запечатлеть больших кошек. Он специализируется на фотоловушках, которые позволяют ему делать снимки дикой природы крупным планом, которые иначе было бы невозможно запечатлеть. Шерсть снежного барса позволяет животному легко маскироваться на фоне скалистых, снежных окрестностей, и это в сочетании с тем фактом, что он активен в основном на рассвете и в сумерках, делает его очень трудным для обнаружения. В результате наблюдения за снежными барсами редки и в основном происходят зимой, когда они спускаются с гор на охоту, поэтому необходимы фотоловушки.

Снежный барс – что известно

Снежный барс, он же ирбис, или же снежный леопард – это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии на высоте 3,5-4 тысячи метров. Единственный современный представитель семейства, проживающий исключительно в холодном климате.

Из-за труднодоступности мест обитания и скрытного образа жизни этого пятнистого красавца, имеющиеся оценки численности данного вида основываются только на экспертных заключениях и являются ориентировочными. На данный момент снежные барсы относятся к уязвимым видам из-за браконьерства и уничтожения их кормовой базы – по приблизительным оценкам их на планете от 4,5 до 7 тысяч. Больше всего снежных барсов обитает в Китае, Монголии, Непале и Индии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.